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PolenWarschaus grüne Verwandlung

Lesezeit: 5 Min.

Der Kulturpalast im Zentrum Warschaus. Wo heute Bäume und Bänke stehen, war noch vor Kurzem ein Parkplatz. Die neu gestaltete Fußgängerzone wurde Anfang August eröffnet.
Der Kulturpalast im Zentrum Warschaus. Wo heute Bäume und Bänke stehen, war noch vor Kurzem ein Parkplatz. Die neu gestaltete Fußgängerzone wurde Anfang August eröffnet.
Viktoria Großmann

Die polnische Hauptstadt passt sich an den Klimawandel an: mit Bäumen, Regengärten und viel Geld aus der EU. Die Einwohner nehmen es mit Freude an.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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In der Warschauer Metro-Station „Centrum“ hängt zurzeit keine Werbung für TV-Serien oder Essenslieferdienste, sondern für die eigene Stadt. Plakate zeigen, wie das Zentrum der polnischen Hauptstadt noch vor Kurzem aussah und wie es jetzt aussieht. Früher: Autos, Beton, Brachfläche. Jetzt …

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