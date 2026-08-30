In der Warschauer Metro-Station „Centrum“ hängt zurzeit keine Werbung für TV-Serien oder Essenslieferdienste, sondern für die eigene Stadt. Plakate zeigen, wie das Zentrum der polnischen Hauptstadt noch vor Kurzem aussah und wie es jetzt aussieht. Früher: Autos, Beton, Brachfläche. Jetzt …
PolenWarschaus grüne Verwandlung
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Die polnische Hauptstadt passt sich an den Klimawandel an: mit Bäumen, Regengärten und viel Geld aus der EU. Die Einwohner nehmen es mit Freude an.
Von Viktoria Großmann, Warschau
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