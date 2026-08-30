Die polnische Hauptstadt passt sich an den Klimawandel an: mit Bäumen, Regengärten und viel Geld aus der EU. Die Einwohner nehmen es mit Freude an.

Der Kulturpalast im Zentrum Warschaus. Wo heute Bäume und Bänke stehen, war noch vor Kurzem ein Parkplatz. Die neu gestaltete Fußgängerzone wurde Anfang August eröffnet.

In der Warschauer Metro-Station „Centrum“ hängt zurzeit keine Werbung für TV-Serien oder Essenslieferdienste, sondern für die eigene Stadt. Plakate zeigen, wie das Zentrum der polnischen Hauptstadt noch vor Kurzem aussah und wie es jetzt aussieht. Früher: Autos, Beton, Brachfläche. Jetzt …