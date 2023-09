Von Viktoria Großmann, Warschau

Was, wenn bei den Wahlen zu Sejm und Senat am 15. Oktober betrogen wird? Bürgerrechtsaktivisten, unterstützt von Oppositionsparteien, werben bereits in ganz Polen um Freiwillige, die genau beobachten sollen, was in den etwa 27 000 Wahllokalen vor sich geht.