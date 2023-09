Warschau setzt Waffenlieferungen an Kiew aus

Polen gehört zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine, kurz vor der Parlamentswahl kündigt die PiS-Regierung jedoch an, nur noch bereits vereinbarte Munition und Rüstungsgüter liefern. Führt diese Strategie zum Wahlerfolg?

Von Viktoria Großmann, Warschau

Polen zuerst, so lässt sich die Politik der polnischen Regierungspartei PiS zusammenfassen. Im Wahlkampf gilt das offenbar umso mehr und es bedeutet auch: Polen allein gegen alle. Polen möchte die Ukraine nicht mehr militärisch unterstützen. Das erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwochabend in einem Interview im Fernsehsender Polsat. "Wir werden keinerlei Waffen mehr liefern", sagte der Premier. "Weil wir uns jetzt selbst mit modernsten Waffen ausrüsten werden."