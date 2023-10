Von Josef Kelnberger, Łódź

Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund hätte an diesem Montagmorgen allen Grund, in trüben Gedanken zu versinken. Es ist eiskalt im Zug nach Łódź. Und es ist der Morgen nach den Wahlen in Bayern und Hessen. Ja, sagt Daniel Freund, während die Landschaft zwischen Skierniewice und Lipce Reymontowskie an ihm vorbeirauscht, es gebe durchaus Anlass, sich Sorgen um die Europäische Union zu machen. Die bescheidenen Ergebnisse der eigenen Partei und der Aufstieg der AfD lassen aus grüner Perspektive Schlimmes erwarten für die Europawahl im nächsten Jahr. Aber Freund ist nicht der Typ für einen Montagmorgenblues. Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf. Jetzt also in Polen, wo am Sonntag gewählt wird.