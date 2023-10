Wahl in Polen

In Wrocław zählen Wahlhelfer Stimmen aus.

Auch eine OSZE-Mission beobachtet die Auszählung der Wahl in Polen, das Misstrauen gegen die regierende PiS-Partei ist offenbar groß. Nach ersten Umfragen ist ein Machtwechsel möglich.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Nach der Wahl gibt es erst einmal nur Sieger. "Das ist das Ende der PiS-Regierung", ruft Oppositionsführer Donald Tusk auf der Versammlung der Bürgerkoalition im Ethnografischen Museum im Zentrum Warschaus. "Das ist der Tag des großen Wandels in Polen", heißt es beim Mitte-Rechts-Bündnis Dritter Weg. Die Linke sieht sich bereits in der Regierung. Der Vorsitzende der regierenden PiS-Partei Jarosław Kaczyński spricht vom dritten Sieg seiner Partei in Serie. Sein Sprecher erklärt, PiS werde "alles tun, um eine Regierung zu bilden". Lediglich die rechtsextreme Partei Konfederacja räumt eine Niederlage ein.