Hunderttausende marschierten bei diesem Marsch der polnischen Opposition im Juni durch Warschau. Am Sonntag will die Opposition erneut marschieren.

Regierungsleute verscherbelten Visa an Migranten, nun will die PiS die Affäre mit Polemik gegen Zuwanderer überspielen. Die EU wartet auf ehrliche Antworten aus Warschau.

Von Viktoria Großmann und Josef Kelnberger, Warschau/Brüssel

Am 1. Oktober, zwei Wochen vor der Parlamentswahl, wollen sie wieder durch Warschau marschieren, die Anhänger von Donald Tusk und seiner Oppositionspartei Bürgerplattform (PO). Tusk hat zum "Marsch der eine Million Herzen" aufgerufen. Ein rotweißes Herz ist das Erkennungszeichen der PO und ihrer kleineren Listenpartner, "Mit Polen in unseren Herzen" lautet ihr Slogan. Am 4. Juni waren etwa 300 000 Menschen einem solchen Aufruf Tusks gefolgt, es war ein warmer, sonniger Frühsommertag, die Stimmung war fröhlich und friedlich. An diesem Sonntag sollen es möglichst noch mehr Menschen werden.