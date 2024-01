Nach ihrer erneuten Begnadigung durch Polens Präsidenten Andrzej Duda sind zwei wegen Amtsmissbrauchs verurteilte ehemalige Mitglieder der abgewählten nationalkonservativen PiS-Regierung aus der Haft entlassen worden. Ex-Innenminister Mariusz Kamiński verließ am Dienstagabend das Gefängnis in Radom, wie die Agentur PAP berichtete. Auch sein früherer Staatssekretär Maciej Wasik kam frei. Kurz zuvor hatte Duda bekannt gegeben, dass er die Politiker ein zweites Mal begnadigt habe. Der Streit über Kamiński und Wasik ist in den vergangenen Wochen zu einem zentralen Punkt der Auseinandersetzung zwischen der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk und der PiS mit ihrem Verbündeten Duda geworden. Die PiS bezeichnete die beiden als "politische Gefangene", Kamiński war gleich zu Haftbeginn in Hungerstreik getreten.