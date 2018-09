24. September 2018, 18:57 Uhr Polen Vertrauen verloren

Die EU muss darauf pochen, dass die Justiz unabhängig bleibt.

Von Thomas Kirchner

Polens Regierung hat den Justizapparat unter ihre Fuchtel gebracht. Warum sollte uns das interessieren? Was geht es die europäischen Nachbarn an, wenn ein paar oberste Richter früher als geplant in den Ruhestand geschickt und durch pflegeleichtere Kollegen ersetzt werden? Die Antwort darauf gilt auch für Ungarn und für alle anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die dem polnischen Beispiel vielleicht noch folgen wollen.

Europa ist mehr als ein Klub von Staaten, die zur Förderung des gemeinsamen Wohlstands kooperieren. Es ist eine Gemeinschaft von Ländern, die auf einem Fundament von Werten errichtet wurde, die alle teilen. Dazu zählen Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Religionsfreiheit, ein Bekenntnis zum Pluralismus - und dazu zählt ganz wesentlich die Unabhängigkeit der Justiz.

Ist sie nicht mehr garantiert, wie in Polen, fällt die Instanz weg, die den Staat und seine Handlungen noch kontrollieren kann. Die EU darf das nicht hinnehmen. Nicht nur, weil ihr Fundament sonst bröckelt. Es hätte auch praktische Folgen. Das System des europäischen Rechts - und damit der gesamte Binnenmarkt, der den Wohlstand der Europäer sichert - beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Ohne dieses Vertrauen kann das System nicht funktionieren.