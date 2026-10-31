Es kommt zu einem Gerangel zwischen Präsident Nawrocki und einer Richterin. Die Regierung Tusk will die Unabhängigkeit des Gerichts wiederherstellen. Die rechte Opposition wehrt sich.

Gruselige Gestalten gehen durch die Straßen der Warschauer Innenstadt – es ist Freitagabend, der Tag vor Halloween. Vor allem junge Menschen haben sich als Spukgestalten verkleidet, sich blutige Male auf die Haut gemalt und ziehen fröhlich ins Wochenende. Unheimlich auf andere Art wirken indes die Szenen, die sich am Freitagabend bis zum frühen Samstagmorgen vor dem Verfassungsgericht abspielen.