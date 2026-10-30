In Polen ist ein Streit um das Verfassungsgericht eskaliert. Polizisten sicherten das Gelände vor dem Gerichtshof und hinderten Gerichtspräsident Bogdan Swieczkowski daran, das Gebäude zu betreten, wie polnische Medien berichten. Dieser wurde noch zu Zeiten der früheren rechten PiS -Regierung ernannt. Vor dem Gericht versammelten sich Demonstranten, unter ihnen PiS-Chef Jarosław Kaczyński . Manche versuchten, eine Kette, mit der das Tor zum verschlossen war, mit einer Flex aufzuschneiden.

Ein Mann versucht ein Eingangstor zum Gelände des polnischen Verfassungsgerichts zu öffnen. Radek Pietruszka/PAP/dpa

Nach Polizeiangaben hatte eine andere Richterin die Beamten zuvor wegen möglicher Gefahren für die Sicherheit von Richtern und Mitarbeitern alarmiert.

Der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki brach seine geplante Reise nach Senegal ab. „In einem solchen Moment muss der Präsident in Polen sein“, schrieb Nawrocki auf der Plattform X. Regierungschef Donald Tusk betonte, die Rechtsstaatlichkeit müsse wieder hergestellt werden.

Zuvor war auf der Internetseite des Verfassungsgerichts eine Mitteilung erschienen, wonach die Tätigkeit von Gerichtspräsident Swieczkowski und seinem Stellvertreter für einen Monat ausgesetzt sei. In dieser Zeit werde die Verfassungsrichterin Anna Korwin-Piotrowska das Gericht führen. Kurz darauf erschien auf X ein Post des Verfassungsgerichts, der diese Information dementierte und angab, die Webseite sei von Hackern attackiert worden.

Polizisten stehen vor dem Gebäude des polnischen Verfassungsgerichts in Warschau. Radek Pietruszka/PAP/dpa

Hinter dem Chaos verbirgt sich ein erbitterter Streit zwischen den beiden größten politischen Lagern. Die rechtskonservative PiS, die das Land von 2015 bis 2023 regierte, hatte das Verfassungsgericht mit ihr politisch nahestehenden Richtern besetzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte seinerzeit fest, dass das polnische Verfassungsgericht aufgrund schwerwiegender Mängel bei der Ernennung seiner Richter sowie seiner damaligen Präsidentin nicht als unabhängig und unparteiisch angesehen werden könne.

Nachdem nach der Parlamentswahl 2023 Tusks Mitte-Links-Bündnis die Regierung übernommen hatte, kündigte sie an, die umstrittenen Neuerungen der PiS-Regierung im Justizwesen rückgängig zu machen.

Doch dieser Prozess kommt nur schleppend voran. Das liegt auch an Präsident Nawrocki, der der PiS nahesteht und der Regierung von Tusk immer wieder Steine in den Weg legt. So hatte sich Nawrocki in den vergangenen Monaten geweigert, fünf vom Parlament nominierte Verfassungsrichter zu vereidigen. Als diese Richter ihren Amtseid stattdessen vor dem Parlament ablegten, verweigerte ihnen der noch zu PiS-Zeiten nominierte Gerichtspräsident den Zugang zum Gebäude.

Zu den neu nominierten Verfassungsrichtern, die Nawrocki nicht vereidigen wollte, zählte auch die Juristin Anna Korwin-Piotrowska, die nun wohl die Polizei zum Gericht gerufen hat. Sie erklärte im Sender TVP, der bisherige Verfassungsgerichtspräsident habe das Gericht handlungsunfähig gemacht, da er die neuen Richter nicht zugelassen habe. Als Dienstälteste habe sie daher für den 3. November eine Sitzung aller Verfassungsrichter einberufen.

Regierungschef Tusk betonte auf X, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit sei eine Verpflichtung für seine Regierung. „Nach Jahren der Rechtslosigkeit unter der PiS-Regierung ist dies ein schwieriger, manchmal schmerzhafter Prozess, der entschlossenes Handeln erfordert. Es gibt keinen anderen Weg.“