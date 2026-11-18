Das polnische Verfassungsgericht benötigt einen Neustart, finden sowohl Experten wie manche Politiker. Doch der Streit wird immer schärfer – und alle Seiten versuchen, Gewinn aus der Krise zu schlagen.

Am Dienstagmorgen um neun Uhr versuchte der suspendierte Präsident des polnischen Verfassungsgerichts mal wieder in das Gebäude im Warschauer Regierungsviertel zu gelangen. Er erhielt keinen Einlass. Dafür standen Mitarbeiter des rechten Senders TV Republika bereit, ihn zu filmen und zu interviewen. Vor deren Kamera beschwerte er sich über die „kriminellen Versammlungen“ im Gericht, die zum Ziel hätten, ihn seiner Freiheit zu berauben. Denn in dieser Woche soll auch über die Aufhebung der Immunität des Richters entschieden werden.