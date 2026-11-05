Für jene Menschen, die mit Kerzen in den Händen am Dienstagabend zu einem stillen Protest vor den Präsidentenpalast gezogen sind, ist Anna Korwin-Piotrowska eine moderne Heldin. „Wir unterstützen euch“ und „Wir danken den Beschützern der Rechtsstaatlichkeit“, heißt es dort an die Richterin und deren Kollegen gerichtet, die derzeit versuchen, das polnische Verfassungsgericht wieder zu einer unabhängigen, unparteiischen Institution zu machen. Für diejenigen, die seit Wochen vor dem Verfassungsgericht ausharren, weil sie finden, dass das Gericht weiterhin in den Händen der rechtsnationalen PiS-Partei bleiben sollte, ist Korwin-Piotrowska nur eine „armselige Frau“. So wird es von der Bühne gerufen und in der Menge wiederholt.