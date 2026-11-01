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Polens RechtsstaatlichkeitUnd dann rufen sie: „Stürzt Tusk“

Lesezeit: 3 Min.

Demonstranten stehen seit Samstag vor dem polnischen Verfassungsgericht in Warschau.
Demonstranten stehen seit Samstag vor dem polnischen Verfassungsgericht in Warschau.
WOJTEK RADWANSKI/AFP

Der Streit ums polnische Verfassungsgericht eskaliert. Der Ministerpräsident hält an seinem Kurs fest, seine Gegner werfen ihm einen Staatsstreich vor.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Die Demonstranten vor dem Verfassungsgericht beweisen Ausdauer. Auch am Samstagnachmittag stehen erneut ein paar Hundert Menschen auf der von Bäumen gesäumten Straße im Zentrum Warschaus. Oder sind sie etwa seit Freitagnacht nicht nach Hause gegangen? Weiß-rote Flaggen und gelbes Laub wehen in der Herbstluft, aus den mobilen Toiletten dringt mittlerweile ein deutlicher Geruch, der sich mit dem der Dieselgeneratoren vermischt, die für den Bühnenbetrieb gebraucht werden.

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