Die Demonstranten vor dem Verfassungsgericht beweisen Ausdauer. Auch am Samstagnachmittag stehen erneut ein paar Hundert Menschen auf der von Bäumen gesäumten Straße im Zentrum Warschaus. Oder sind sie etwa seit Freitagnacht nicht nach Hause gegangen? Weiß-rote Flaggen und gelbes Laub wehen in der Herbstluft, aus den mobilen Toiletten dringt mittlerweile ein deutlicher Geruch, der sich mit dem der Dieselgeneratoren vermischt, die für den Bühnenbetrieb gebraucht werden.