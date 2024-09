Bei der Gedenkfeier zum 85. Jahrestag des deutschen Überfalls auf sein Land hat Polens Präsident Andrzej Duda erneut Entschädigung für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden gefordert. „Vergebung und Schuldanerkenntnis sind eine Sache, Wiedergutmachung des Schadens eine andere“, sagte Duda in der polnischen Kleinstadt Wielun. Bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen Anfang Juli hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Hilfen für überlebende Opfer der deutschen Besatzung in Polen angekündigt, aber keine konkreten Zahlen genannt. Auch in Deutschland fanden am Sonntag Gedenkveranstaltungen statt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) unterstrich in einer Mitteilung die Versöhnung von Deutschen und Polen in den vergangenen Jahrzehnten. Es sei „uns Verantwortung und Pflicht, aus dem Bewusstsein um unsere Vergangenheit heraus unsere Freundschaft im Herzen Europas zu leben“, so Baerbock.