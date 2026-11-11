Zehn Minuten nach zwölf Uhr mittags donnern Salutschüsse durch die Warschauer Innenstadt. Am Piłsudski-Platz vorm Ehrengrab für den unbekannten Soldaten findet unter den Augen von Staatspräsident Karol Nawrocki eine Militärparade statt. Am 11. November feiert Polen Unabhängigkeitstag. Für viele Menschen in Polen der wichtigste staatliche Feiertag. Er erinnert an das Ende von 123 Jahren Fremdherrschaft im Jahre 1918. Józef Piłsudski war erstes Staatsoberhaupt des befreiten Polens. Im ganzen Land wird die Unabhängigkeit begangen.

In Warschau hatte es eigentlich in diesem Jahr ein Verbot von Böllern und Feuerwerkskörpern gegeben. Die Sicherheitsvorkehrungen waren höher als in den Jahren zuvor. Dennoch kracht es am Nachmittag auf dem zentralen Rondo Dmowskiego immer wieder. Hier hat sich eine Menschenmenge zum Unabhängigkeitsmarsch eingefunden. Zehntausende füllen die sonst vielbefahrenen mehrspurigen Innenstadt-Alleen. Für Autos und Straßenbahnen ist der Weg gesperrt. Mehrmals steigen rote Leuchtraketen in den Himmel, in kürzester Zeit hüllt danach roter und weißer Rauch die Menschen ein.

Das Attentat in Krakau hat das Land weiter verunsichert

Jedes Jahr zieht der umstrittene Unabhängigkeitsmarsch quer durch die Hauptstadt. Die Organisatoren stehen politisch rechts, auch Ultranationalisten und Rechtsextreme laufen mit. Seitdem Donald Tusk regiert, ist der Marsch auch eine Demonstration seiner politischen Gegner. Für dieses Jahr hatten die Organisatoren eine Rekordzahl an Besuchern vorhergesagt. Am Ende werden es nach Schätzungen der Polizei 250 000 sein.

Der Marsch stand in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung. Wegen des anhaltenden Streits um das Verfassungsgericht gab es Befürchtungen, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Am Verfassungsgericht finden seit Wochen Proteste gegen die Regierung von Donald Tusk statt, die versucht, die Rechtstaatlichkeit wiederherzustellen. Nach dem Marsch zog am Mittwochabend eine Menschenmenge weiter zum Verfassungsgericht. Das Attentat in der Altstadt von Krakau hat zudem das Land verunsichert. Am Samstagnachmittag hatte in Krakau ein Mann wahllos in die Menge gefeuert und sechs Passanten erschossen. Auch in Krakau wurde am Mittwoch der Unabhängigkeitstag begangen, jedoch nur mit stillen Kranzniederlegungen.

Präsident Karol Nawrocki (Mitte) nahm am Unabhängigkeitsmarsch teil - auf dem auch regierungsfeindliche und rassistische Parolen gezeigt wurden. WOJTEK RADWANSKI/AFP

In Warschau hingegen hallt abends nach dem Marsch die Musik des Unabhängigkeitskonzerts, das die Stadt veranstaltet, über die Dächer. Schon am Mittag waren die Straßen voll von Menschen, die weiß-rote Landesflaggen schwenkten, Armbinden, Schals, Anstecker oder Kränze aus Plastikblumen in den polnischen Landesfarben trugen. Eltern mit Kinderwagen, Großväter mit Enkeln, Freundinnen zogen gemeinsam auf die Straßen. Es wirkte wie ein Familienfest.

Polnische Medien berichten über ein Plakat mit der Aufschrift „Make Europe White Again“

Doch erneut war der Marsch auch eine politische Kundgebung. Die Spitzen sämtlicher Parteien des rechten und nationalistischen Spektrums waren vertreten. Auch Präsident Karol Nawrocki nahm teil. Straßenhändler verkauften Fähnchen mit seinem Gesicht. Wie in früheren Jahren waren erneut Rechtsextreme am Marsch beteiligt. Polnische Medien berichten von einer Gruppe vermummter Männer, die während des Marsches ein Plakat mit der Aufschrift „Make Europe White Again“ entrollten.

Am frühen Nachmittag, bevor sich der Marsch in Bewegung setzt, steht Jerzy mit seiner erwachsenen Tochter Joanna unweit des Kulturpalasts in der Menge. Der Wind weht ihm immer wieder seine Flagge ins Gesicht. Der Mann mit der Brille und der blauen Strickmütze erzählt, wie wichtig ihm dieser Feiertag und das unabhängige Polen sind. „Im Sozialismus war dieser Feiertag verboten“, sagt er. Joanna erzählt, sie schätze es, in einem freien Land zu leben, in dem jeder seine Meinung sagen könne. „Dieser Feiertag ist für alle da“, sagt ihr Vater und meint damit auch den Marsch. „Die linken Parteien könnten ja auch kommen, ich weiß nicht, warum sie das nicht tun.“ Die beiden sind Warschauer, viele Teilnehmer sind aber aus dem ganzen Land angereist, wie Aufschriften auf ihren Flaggen verraten.

Doch auch wenn offensichtlich viele Menschen einfach nur friedlich ihren Patriotismus demonstrieren wollen, ist die politische Vereinnahmung und Polarisierung gerade am Unabhängigkeitstag weder zu übersehen, noch zu überhören. Bei seiner Rede am Mittag auf dem Piłsudski-Platz hatte Präsident Nawrocki dem Finanzminister persönliche Vorwürfe gemacht. Dieser spare die Armee kaputt. Dabei hatte Nawrocki in diesem Jahr zum Ärger der Regierung die Safe-Kredite der EU zur Investition in die Verteidigung abgelehnt und blockiert Gesetze, welche die Haushaltseinnahmen erhöhen sollen. Minister Andrzej Domański rief später zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auf.

Kritik gab es von der rechten Opposition auch an Donald Tusk, weil er nicht in Warschau, sondern im nordwestlichen Stettin weilte, wo er eine Ostsee-Fähre taufte. Nach dem heftigen Streit mit dem Präsidenten um das Verfassungsgericht, lud Tusk Nawrocki nun zu einer persönlichen Begegnung zu sich nach Hause an seinen Wohnort Sopot ein. Er werde den Präsidenten gern an Heiligabend mit dessen Frau und Kindern empfangen. Ein Sprecher des Präsidenten warf Tusk „politische Spiele“ vor und wies die Einladung als unpassend zurück.