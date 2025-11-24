In Polen ist ein Ukrainer wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Russland bei der Sabotage einer Bahnstrecke festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zuvor waren zwei weitere Ukrainer in Abwesenheit wegen einer Explosion auf der Strecke Warschau-Lublin angeklagt worden, die die polnische Hauptstadt mit der ukrainischen Grenze verbindet. Polen ist ein wichtiger Verbündeter der Regierung in Kiew im Kampf gegen die russische Invasion. Den weiteren Angaben zufolge sind die beiden Hauptverdächtigen nach Belarus geflohen. Ihre Auslieferung wird gefordert. Dem dritten Verdächtigen wird vorgeworfen, einem der mutmaßlichen Täter geholfen zu haben. Als Reaktion auf den Vorfall schloss Polen das letzte russische Konsulat auf seinem Staatsgebiet und setzte Soldaten zum Schutz der Infrastruktur ein.