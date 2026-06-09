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Opfer und Täter im Zweiten WeltkriegNeuer Streit zwischen Polen und der Ukraine

Lesezeit: 3 Min.

Harmonie zwischen Wolodimir Selenskij (li.) und Polens Ministerpräsident Donald Tusk im vergangenen Dezember. Jetzt fordern viele in Polen, Selenskij müsse einen polnischen Orden zurückgeben.
Harmonie zwischen Wolodimir Selenskij (li.) und Polens Ministerpräsident Donald Tusk im vergangenen Dezember. Jetzt fordern viele in Polen, Selenskij müsse einen polnischen Orden zurückgeben. Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Selenskij hat eine Armee-Einheit nach den nationalistischen UPA-Kämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg benannt. In Polen reagiert man gekränkt und erzürnt, denn die UPA ermordete auch polnische Zivilisten.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Am Montag rief der polnische Ministerpräsident Donald Tusk den polnischen Präsidenten und den der Ukraine auf, „ein ehrliches Gespräch zu führen“. Und zwar „bevor die Emotionen unsere Solidarität zerstören“. Es wirkte ein bisschen väterlich, wie der 69-jährige Tusk den 43-jährigen Karol Nawrocki und den 48-jährigen Wolodimir Selenskij aufforderte, sich „angesichts der russischen Aggression“ zusammenzuraufen.

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SZ PlusVon Viktoria Großmann

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