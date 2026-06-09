Der ukrainische Präsident Selenskij hat eine Armee-Einheit nach den nationalistischen UPA-Kämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg benannt. In Polen reagiert man gekränkt und erzürnt, denn die UPA ermordete auch polnische Zivilisten.

Am Montag rief der polnische Ministerpräsident Donald Tusk den polnischen Präsidenten und den der Ukraine auf, „ein ehrliches Gespräch zu führen“. Und zwar „bevor die Emotionen unsere Solidarität zerstören“. Es wirkte ein bisschen väterlich, wie der 69-jährige Tusk den 43-jährigen Karol Nawrocki und den 48-jährigen Wolodimir Selenskij aufforderte, sich „angesichts der russischen Aggression“ zusammenzuraufen.