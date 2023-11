Alles steht still und das bei bitterer Kälte: An mittlerweile vier polnisch-ukrainischen Grenzübergängen staut sich der Verkehr. Manche Fahrer warten hier bis zu einer Woche.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Bereits 5000 Lastwagen warten laut dem polnischen Fernsehsender TVN an den polnischen Grenzübergängen darauf, in die Ukraine fahren zu können. Am 6. November begannen polnische Transportunternehmer die Grenzübergänge für ukrainische Kollegen zu blockieren. Zunächst standen sie an drei Orten, mittlerweile sind es vier und die Verantwortlichen drohen, ihre Blockaden auf alle acht Übergänge auszudehnen. Derzeit ist die Warteschlange am Grenzübergang Dorohusk laut polnischen Medien 16 Kilometer lang, am Grenzübergang Medyka bei Przemyśl sollen es sogar 30 Kilometer sein.