Im Militärstützpunkt gibt es einen Dresscode und der ist im Moment: null. Also unbewaffnet. Die weiteren Stufen 1, 2 und 3 sehen Bewaffnung, noch mehr Bewaffnung, Schutzweste und schließlich auch Helm vor. An diesem Freitagmittag braucht man auf dem Truppenübungsplatz im polnischen Nowa Dęba höchstens einen Regenhut. Es ist kühl und nass, aber friedlich. Obwohl in der Nacht russische Flugobjekte niedergegangen sind: eines etwa 50 Kilometer, zwei etwa 100 Kilometer entfernt. Zunächst hieß es, es seien zwei Raketen und eine Kampfdrohne gewesen. Am Sonntag gab die Lubliner Staatsanwaltschaft bekannt, dass es sich um drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 handelte. Das polnische Außenministerium kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.