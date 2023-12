In Medyka an der polnischen Grenze zur Ukraine haben die Landwirte für sich einen Container aufgestellt und ihn geschmückt. Davor steht eine Krippe mit Madonna und Christuskind. Die Landwirte sind entschlossen, an dem Grenzübergang Weihnachten zu feiern. Sie bestreiken die Ein- und Ausfahrt von Lastwagen, was bedeutet: die Einfuhr ukrainischer Waren. Diese würden in Polen die Preise verderben, beklagen die Landwirte.

Begonnen hatte es am größten polnisch-ukrainischen Grenzübergang in Dorohusk. Dort protestieren seit dem 6. November Fuhrunternehmer. Diese sehen in den ukrainischen Kollegen eine geschäftsschädigende, gar existenzbedrohende Konkurrenz. Die Bauern wiederum fürchten die günstigen Getreide-, Zucker- oder Maislieferungen aus der Ukraine. Insgesamt sind vier große Grenzübergänge betroffen.

Eine Lösung vor Weihnachten wird es nicht geben

"Der Premier interessiert sich nicht für uns", sagt Roman Kondrów und spricht für die gesamte Initiative "Betrogenes Dorf". Sie will einen Ausgleich für die Verluste erlangen, die sich angehäuft hätten, wie Kondrów sagt. Die Landwirte fordern Entschädigungen und in der Zukunft Subventionen sowie eine EU-weite Regelung für Güter aus der Ukraine, die in der EU gar nicht verkauft werden dürften. "Dort wird zu ganz anderen Standards produziert", sagt Kondrów, der am Telefon sehr schnell, laut und nachdrücklich spricht. "In der Ukraine werden andere Fungizide und Herbizide eingesetzt, das dürfen wir hier nicht." Auch deshalb sind die EU-Waren teurer.

Detailansicht öffnen Landwirt Roman Kondrów will auch zu Weihnachten an der Grenze in Medyka protestieren. Es ginge für die Landwirte um Ausfälle in Höhe von Milliarden Złoty. (Foto: Privat)

Vergangenen Freitag waren bereits zwei der neuen Staatssekretäre aus dem Landwirtschaftsministerium an der Grenze, es war aber nur der Beginn von Gesprächen. Ähnlich verhält es sich im Fall der Lkw-Fahrer und Spediteure. Am Donnerstag trafen sich die zuständigen Minister aus Kiew und Warschau, direkt nach seiner Vereidigung war der neue polnische Infrastrukturminister zu den Demonstranten gefahren - doch eine Lösung noch vor Weihnachten wird es nicht geben.

Nun reihen sich auf beiden Seiten der Grenze Tausende Lkws aneinander, bis zu einer Woche oder sogar länger warten die Fahrer in ihren Kabinen. Die Folge sind Lieferschwierigkeiten in der Industrie und gestiegene Transportkosten.

300 Krankenhausbetten müssen in die Ukraine

Ganz im Westen Deutschlands auf einer Hilfsgüter-Sammelstelle nahe Bitburg erreicht man Markus Schlickat am Telefon. "Wir haben hier 300 Krankenhausbetten, die in die Ukraine sollen", sagt Schlickat. Er hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in der Eifel den Hilfsverein MMS Humanitas gegründet, der mittlerweile weltweit hilft. Nun gebe es einfach keine Fahrer mehr, sagt Schlickat. Denn diese kämen ja aus der Ukraine gar nicht heraus. Wenn man in Deutschland doch einen Transporteur finde, dann zu Preisen, die sich eine Hilfsorganisation nicht leisten könne. Schlickat sagt, die Preise hätten sich mindestens verdoppelt, teils sogar verdreifacht.

Zuletzt sah es sogar so aus, als würden die Weihnachtspäckchen, die Spenderinnen und Spender gepackt und vorbeigebracht haben, nicht ankommen. Jetzt hat sich eine Firma aus dem Schwarzwald gemeldet, die auf eigene Faust die Fuhre unternehmen will. Bis zum 25. Dezember schaffen sie das nicht mehr. "Aber zum orthodoxen Fest im Januar werden sie dort sein."

Landwirt Kondrów mehr als 1300 Kilometer entfernt in Medyka versichert, Hilfslieferungen und auch militärische Ausrüstung lasse man durch. Kritiker aber sagen, genau das helfe den Russen, die nun noch besser beobachten könnten, was auf welchem Wege ins Land komme.

Wortführer bei den Fahrern ist ein Mitglied der Rechtsextremen

Verwunderung gibt es jedenfalls auch auf deutscher Seite über die Forderungen der polnischen Kraftfahrer, denen sich Verbände aus der Slowakei, Ungarn, Tschechien und Litauen angeschlossen haben. Seit dem Krieg, so heißt es in einer deutschen Firma, fahre doch kaum ein EU-Spediteur mehr in die Ukraine, allein aus Versicherungsgründen. Schon deshalb entfalle dieses Geschäft auf in der Ukraine gemeldete Fahrer und Wagen.

Wortführer bei den Lkw-Fahrern ist ein Mitglied der rechtsextremen Partei Konfederacja, die auch im Sejm vertreten ist. Auch für die Landwirte setzt sich mittlerweile ein Konfederacja-Politiker ein. Auf die Nachteile für die Ukraine angesprochen, betonen die Demonstranten, sie unterstützten die Ukraine und wollten genau deshalb anständig und fair behandelt werden.

Der Tageszeitung Rzeczpospolita sagten Fuhrunternehmer schon im Herbst, sie wehrten sich lediglich gegen ukrainische Oligarchen, gegen Dumpingpreise und unfaire Behandlung bei der Ausfuhr aus der Ukraine. Polnische Fahrer müssten länger warten und außerdem Schmiergeld an Grenzbeamte zahlen, teilte die Organisation Kopipt der Rzeczpospolita mit. In dieser Woche kündigten sie an, die Blockade in Dorohusk bis zum 8. März aufrechtzuerhalten.