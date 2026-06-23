Eigentlich sind sie Partner gegen Russland, doch nun kriselt es zwischen Polen und der Ukraine. Die blutige Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs droht sie einzuholen.

Es ist selten, dass verbündete Staaten sich offen kritisieren und zusätzlich hohe Auszeichnungen zurückgeben, die der jeweilige Partner zu vergeben hat. Genau das geschieht gerade zwischen der Ukraine und Polen: weil sich beide Länder, und das nicht zum ersten Mal, über die gemeinsame, blutige Vergangenheit vor allem in der Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht einig sind.