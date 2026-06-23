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Angespannte BeziehungenWarum ein paar Orden die Gemüter von Polen und Ukrainern bewegen

Lesezeit: 3 Min.

Polens Präsident Karol Nawrocki (re.) hier im Dezember 2025 bei einer Pressekonferenz mit Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij. Am 19. Juni entzog er diesem den Orden des Weißen Adlers.
Polens Präsident Karol Nawrocki (re.) hier im Dezember 2025 bei einer Pressekonferenz mit Ukraines Präsident Wolodimir Selenskij. Am 19. Juni entzog er diesem den Orden des Weißen Adlers. WOJTEK RADWANSKI/AFP

Eigentlich sind sie Partner gegen Russland, doch nun kriselt es zwischen Polen und der Ukraine. Die blutige Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs droht sie einzuholen.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Es ist selten, dass verbündete Staaten sich offen kritisieren und zusätzlich hohe Auszeichnungen zurückgeben, die der jeweilige Partner zu vergeben hat. Genau das geschieht gerade zwischen der Ukraine und Polen: weil sich beide Länder, und das nicht zum ersten Mal, über die gemeinsame, blutige Vergangenheit vor allem in der Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht einig sind.

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