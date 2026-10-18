Der Sitz des polnischen Verfassungsgerichtes ist ein hübsches, einstöckiges Gebäude, gelb angestrichen, mit einem Garten drum herum. Es geht als große Villa oder kleines Schlösschen durch, wurde aber ursprünglich, als Warschau zum russischen Zarenreich gehörte, als Offizierskasino gebaut. So nett und bescheiden es aussieht, so hässlich und laut ist der anhaltende Streit um die Richter, die hier arbeiten.

Oder arbeiten sollten, wenn sie denn hineinkönnten, denn seit Tagen wird vor dem Verfassungsgericht im Warschauer Regierungsviertel protestiert. Demonstranten tragen Kappen mit dem Slogan: „Make Poland great again“, sie halten Plakate hoch, auf denen Ministerpräsident Donald Tusk entweder als „Kommunist“ oder als „Stellvertreter Deutschlands“ bezeichnet wird. Der Held dieser Demonstranten ist Präsident Karol Nawrocki, sein Name steht auf Kappen und Pullis. Die Regierung von Donald Tusk wird auf Plakaten als „Gangsterbande“ bezeichnet.

In den vergangenen Tagen war es zu Rangeleien mit Polizisten gekommen. Den Demonstranten gelang es, tagelang den Eingang des Gerichts zu besetzen. Am Freitag wurde ein Mann festgenommen, nachdem er eine Polizistin verletzt hatte. Nun kehrt sich der Zorn der Demonstranten auch gegen die Polizisten. Auf einer Kundgebung am Samstag wurden diese von der Bühne herab als Provokateure beschimpft.

Polen müsse Polen bleiben, rufen die rund tausend Demonstranten

Am Samstag kam auch Jarosław Kaczyński zur Demo, der Vorsitzende der rechtsnationalen PiS-Partei, außerdem ein Sprecher des Präsidenten. Solidarność-Fahnen wehten. Schon lange ist die Solidarność nicht mehr die Freiheitsbewegung von Lech Wałęsa, die in den Achtzigerjahren die Demokratie erkämpfte. Der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Präsident unterstützt Donald Tusk. Solidarność hingegen ist zu einer Art ultrakatholischem PiS-Wahlklub geworden, der noch immer überall kommunistische Feinde sieht – allen voran in Tusk.

Kaczyński spricht von einem „Kampf“ um die letzten Institutionen, die Tusk noch nicht „übernommen“ habe. Polen müsse Polen bleiben. Immer wieder erschallen am Samstag aus der etwa 1000-köpfigen Menge „Hoch lebe Polen“-Rufe.

Den aktuellen Streit und die Proteste hat zwar Ministerpräsident Tusk ausgelöst. Aber alles reicht viel weiter zurück, bis 2015, als die PiS-Partei die Parlamentswahl gewann und umgehend mit der Politisierung der Justiz und dem Abbau der Gewaltenteilung begann. Der Europäische Gerichtshof intervenierte mehrmals. Die PiS-Regierung habe Richter widerrechtlich ernannt. Die neuen polnischen Verfassungsrichter antworteten, dass polnisches Recht über EU‑Recht stehe – ein klarer Vertragsbruch. Die Ansichten aus Luxemburg waren der PiS-Regierung egal. Die Hoffnung nach dem Wahlsieg von Donald Tusk 2023 war: Der regelt das.

Nun ist die konservativ-liberal-linke Regierungskoalition von Donald Tusk bald drei Jahre im Amt – und war nicht in der Lage, das Verfassungsgericht wieder verfassungskonform zu machen. Das liegt am Präsidenten. Karol Nawrocki verhindert genauso wie sein Vorgänger Andrzej Duda eine Reform im Sinne des EuGH-Urteils. Noch Ende 2025 erklärte der EuGH: Das polnische Verfassungsgericht sei weder unabhängig noch unparteiisch.

Menschenrechtsorganisationen warnten Tusk vor dem Misstrauen, das geschürt werde, wenn jemand aus der Kanzlei des Ministerpräsidenten ans Verfassungsgericht wechsle

Nun, ein Jahr vor der nächsten Wahl, hat Donald Tusk zu einem Mittel gegriffen, das ihn selbst angreifbar macht – und zu den aktuellen Protesten führte.

Im Sommer erklärte Tusk, er werde seinen engen Mitarbeiter Maciej Berek für das Amt eines Verfassungsrichters vorschlagen. Berek gilt als formal geeignet für das Amt. Doch seine Nähe zum Ministerpräsidenten und zur ganzen Regierung stellt ihn unter Verdacht, nicht unabhängig zu sein. Tusk wusste, dass dieser Vorwurf kommen würde, und erklärte von Beginn an, dass ihm nichts anderes mehr übrig bleibe. Berek sei einer der standhaftesten Menschen, mit denen er je zusammengearbeitet habe. Mit ihm sei es möglich, die Situation am Verfassungsgericht endlich zu lösen. PiS habe das Justizsystem mit „Banditenmethoden massakriert“. Er werde dem nicht mehr zuschauen.

Auch Menschenrechtsorganisationen wie die Helsinki-Stiftung und die Batory-Stiftung riefen Tusk und Berek auf, diese Kandidatur zurückzuziehen. Ausdrücklich zweifelten sie nicht an Bereks Fähigkeit, aber warnten vor dem Misstrauen, das geschürt werde, wenn jemand aus der Kanzlei des Ministerpräsidenten direkt ans Verfassungsgericht wechsle. In einigen Medien wurde Tusk vorgeworfen, indem er Vertraute ans Gericht berufen lasse, handle er nicht anders als früher die PiS-Regierung.

Im September setzte Tusk bei einer öffentlichen Veranstaltung nach: „Stellen Sie sich vor, wir haben uns zum Schachspielen verabredet. Aber dann geht mein Mitspieler mit dem Baseball-Schläger auf mich los.“

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Wenn er weiter Schach spiele, werde er nicht gewinnen, sagte Tusk. „Höflich war ich schon.“ Tusk spielte wie so oft auf die Hooligan-Vergangenheit von Präsident Nawrocki an, zu der dieser sich offen bekennt.

Berek wurde im Abgeordnetenhaus Sejm zum Verfassungsrichter gewählt. Damit hat Tusks Koalition mit ihrer Mehrheit im Sejm bereits acht neue Verfassungsrichter bestimmt – von insgesamt 15. Den neuen und rechtmäßig ernannten Richtern fehlt allerdings immer noch die Zweidrittelmehrheit, um echte Veränderungen umzusetzen. Vor allem können sie nicht arbeiten. Nur drei Richtern nahm Präsident Karol Nawrocki den Amtseid ab. Berek und vier weiteren verweigert er das. Sie sprachen deshalb ihren Amtseid vor dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, des Sejm-Marschalls. Dabei sagten sie die Formel „gegenüber dem Präsidenten“.

Tatsächlich ist ihr Amtseid damit formal gültig und berechtigt sie zur Arbeit am Verfassungsgericht. Allerdings werden sie vom Vorsitzenden des Gerichts Bogdan Święczkowski daran gehindert. Im Fall der ersten vier davon betroffenen Richter entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Mai, dass diese nicht an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden dürften.

Das Urteil wurde ignoriert.