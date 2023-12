So startet die Regierung Tusk

Donald Tusk (vorne Mitte) steht am Montagabend zwischen Mitgliedern der von ihm geschmiedeten Bürgerkoalition und formt mit seinen Händen ein Herz.

Der designierte Ministerpräsident stellt am Dienstag sein Kabinett vor. Er setzt auf langjährige Weggefährten und einen altgedienten Außenminister. Doch auch ein neues Ministerium ist geplant.

Von Viktoria Großmann

Das sei das "Ende der polnischen Demokratie", hat Jarosław Kaczyński am Montagnachmittag zu den Journalisten gesagt, die im Sejm in Warschau die Vertrauensabstimmung über die Regierung von Mateusz Morawiecki verfolgten. Morawiecki hat nach sechs Jahren sein Amt als Ministerpräsident verloren, die gesamte Opposition einschließlich der rechtsextremen Konfederacja hatte gegen ihn gestimmt. Damit sind acht Jahre der Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, in der polnischen Regierung vorbei, für den Parteivorsitzenden Kaczyński kommt das dem Ende seines Landes gleich.