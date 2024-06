Natürlich ist hier Polen. Tusk hat mit diesem Satz aber auch eine Parole übernommen, die bei PiS-Demonstranten beliebt ist. Von denen sind auch einige da. Sie halten ein Plakat in die Höhe, auf dem ein altes Foto von Tusk mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen ist. Auf einem anderen steht: „Tusk abschaffen“.

Die neue Regierung will russische Einflussnahme untersuchen

Die PiS-Partei und Donald Tusk beschuldigen sich seit Jahren gegenseitig der heimlichen und engen Zusammenarbeit mit dem Kreml. Nun setzt Tusks Regierung, die seit Dezember im Amt ist, einen Ausschuss ein, um russische Einflussnahme zu untersuchen. Auf der Bühne sagt Tusk, PiS habe Polen wieder Richtung Russland ziehen, aus der EU hinausführen wollen.

An diesem 4. Juni erinnert Tusks Partei Bürgerplattform im Zentrum der Hauptstadt an die ersten halb freien Wahlen vor 35 Jahren, die das Ende der kommunistischen Diktatur in Polen besiegelten. Am 4. Juni vor einem Jahr waren etwa 350 000 Menschen zur Unterstützung von Tusk durch Warschaus Straßen gezogen. Im Oktober gewann er mit seinen Koalitionspartnern die Parlamentswahl. Auch jetzt ist diese Erinnerungsfeier vor allem eine Wahlkampf-Kundgebung. Damals 1989, ruft Tusk, habe man Polen dem sowjetischen Einfluss entrissen, um heute in einem freien Land zu leben.

Detailansicht öffnen 25 000 Menschen erinnern an die ersten halb freien Wahlen, die das Ende der kommunistischen Diktatur besiegelten. (Foto: AFP)

PiS bedrohe diese Freiheit und Zugehörigkeit zur EU noch immer. In ihren acht Jahren Regierungszeit hatte PiS das Verfassungsgericht vereinnahmt, das öffentlich-rechtliche TVP Info zum Parteipropagandasender gemacht und hatte ständig Konflikte mit der EU-Kommission.

Ein Europa-Wahlprogramm haben die beiden großen Parteien nicht

Tusks Viererkoalition arbeitet nun daran, das juristische Chaos aufzuräumen, Straftaten wie Amtsmissbrauch oder Veruntreuung zu verfolgen. Das geht nicht so schnell, wie viele Wähler sich wünschen, und vor allem ist die Stimmung unter den Koalitionären nicht immer von Zuneigung geprägt. Diese Feier zum 4. Juni ist jedenfalls eine reine Tusk-Partei-Veranstaltung. Und der Wahlkampf ist doch letztlich wieder nur ein Zweikampf: Bürgerkoalition (KO) gegen Recht und Gerechtigkeit (PiS). In Umfragen liegen sie bei um die 30 Prozent fast gleichauf, PiS leicht vorn.

In ihren Parolen und Forderungen haben sich beide Parteien beinahe erschreckend angeglichen. Beide großen Parteien haben es, anders als Tusks kleinere Koalitionspartner, nicht nötig gefunden, eigens ein Europawahlprogramm aufzulegen. Die PiS-Partei verbreitet ihre Forderungen in den Netzwerken, sie ist für: Investitionen, das polnische Dorf, Sicherheit, den Schutz der polnischen Grenzen, den Złoty, die Freiheit, Inflationsstopp.

Wegen der andauernden Rechtsstaatsverstöße hatte die EU-Kommission Subventionszahlungen an Polen gestoppt, viele Investitionen, etwa in Straßen und Nahverkehr, waren so seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Der neuen Regierung hat die EU Auszahlungen zugesagt. Weil „keine eindeutige Gefahr mehr für eine schwerwiegende Verletzung der Rechtsstaatlichkeit besteht“, so die Kommission, wurde ein entsprechendes Vertragsverletzungsverfahren vor einer Woche eingestellt.

Die PiS versucht, mit Furcht vor der EU zu mobilisieren

PiS versucht, anders als die Regierungsparteien, ihre Wähler mit Furcht vor der EU für die Europawahl zu mobilisieren. Die frühere Premierministerin und Europaabgeordnete Beata Szydło wird auf der aktuellen Ausgabe der PiS nahestehenden Wochenzeitung Sieci mit dem Aufruf abgebildet: „Geh wählen! Weil sie dich sonst berauben und versklaven“. Die ebenfalls PiS-nahe Zeitschrift Do Rzecy titelt: „Freiheit, Eigentum, Souveränität: Was die EU uns nimmt“.

„Ein geeintes Polen und ein geeintes Europa sind die einzige Möglichkeit, das Drama eines Krieges in unseren Ländern zu vermeiden“, sagt hingegen Donald Tusk. Sicherheit ist das bestimmende Thema für die Europawahl. Längst sind selbst bei der Lewica (Linke) Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit unter Punkt 27 folgend im Wahlprogramm verschwunden.

Nach Umfragen des Instituts Datapraxis, welche die polnische Báthory-Stiftung ausgewertet hat, halten 83 Prozent bei ihrer Wahlentscheidung das Thema Sicherheit und Verteidigung für „sehr wichtig“, dahinter folgen Lebenshaltungskosten und Löhne. Interessant ist, dass nur etwa 52 Prozent das Thema Migration als sehr wichtig bewerten. Nur gut 40 Prozent interessieren sich für Klimaschutz.

Auch Tusk lehnt den EU-Migrationspakt ab

Gerade die Themen Migration und Sicherheit werden aber von den Parteien eng verknüpft. Vor allem in der PiS-Rhetorik bedeutet der Schutz Polens immer auch den Schutz vor Zuwanderung. Deutlich stärker auf die Verteidigung gegen Russland ausgerichtet ist die Regierungskoalition. Doch auch Donald Tusk sieht Zuwanderung aus anderen Kontinenten nach Europa seit jeher kritisch. Genauso wie PiS lehnt er den Migrationspakt der EU ab. Und genauso wie PiS geht die Regierung gegen Flüchtlinge vor, die an Polens Ostgrenze über Belarus ins Land wollen.

Das trägt Tusk an diesem Wahlkampfabend lautstarken Protest auf dem Schlossplatz ein. Mit Trommeln und Rufen übertönt eine Gruppe von Aktivisten die Veranstaltung. Sie kritisieren nicht nur, dass weiterhin illegale Pushbacks an der Grenze geschehen, die verletzte oder stark erschöpfte Menschen in Lebensgefahr bringen können. Sie sind vor allem wütend über die Ankündigung Tusks, eine „Pufferzone“ von mindestens 200 Metern zur Grenze errichten zu wollen. Tusk verspricht, damit für mehr Sicherheit zu sorgen. Immer wieder gibt es gewalttätige Angriffe auf Grenzschützer.

Schon die PiS-Regierung hatte 2021 für etwa ein Jahr lang eine solche Zone eingerichtet, es gab strenge Kontrollen, nur Einwohner durften herein. Für den sich gerade langsam erholenden Tourismus im Nationalpark Białowieża wäre die Maßnahme eine Katastrophe. Erneut fürchten humanitäre Helfer, in ihrer Arbeit behindert zu werden. Sie werfen der Regierung vor, so möglichst ungestört Migranten abschieben zu wollen. Tusk hatte zudem angekündigt, Grenzanlagen zu verstärken und mehr Grenzschützer einsetzen zu wollen.