Polens Präsident Andrzej Duda hat vier neue Minister der Regierung von Donald Tusk vereidigt. "Heute nehmen wir einen Wechsel in sehr wichtigen Ämtern vor", sagte Duda am Montag bei der Vereidigung im Präsidentenpalast in Warschau. Hintergrund der Kabinettsumbildung ist, dass vier bisherige Minister bei der Wahl zum Europaparlament am 9. Juni kandidieren. Der Wechsel soll Tusks seit Dezember amtierender Regierung aber auch neuen Schwung bringen. Auf den ausscheidenden Kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz folgt Hanna Wroblewska, langjährige Direktorin der Nationalen Kunstgalerie Zacheta in Warschau. Nachfolger von Innenminister Marcin Kierwinski wird der bisherige Geheimdienstkoordinator Tomasz Simoniak, der künftig beide Ämter in Personalunion führen wird. Neuer Minister für Staatsbeteiligungen wird Jakub Jaworowski, er folgt auf Borys Budka. Anders als diese drei Ressorts, die in der Hand von Tusks Partei Bürgerkoalition sind, verhält es sich mit dem Ministerium für Entwicklung und Technologie. Der bisherige Amtsinhaber Krzysztof Hetman gehört zum christlich-konservativen Dritten Weg. Auf ihn folgt Krzysztof Paszyk, bislang Fraktionschef seiner Partei.