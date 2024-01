In Polen weitet sich der Streit zwischen Präsident Andrzej Duda und der Regierung aus. Der Präsident halte an dem von Justizminister Adam Bodnar geschassten Staatsanwalt Dariusk Barski fest, sagte Dudas Büroleiter Marcin Mastalerek am Montag. Die Entlassung sei rechtswidrig gewesen. Das Justizministerium hatte seinen Schritt damit begründet, dass sich Barski zum Zeitpunkt seiner Ernennung im Ruhestand befunden habe. Die liberale Regierungskoalition des pro-europäischen Ministerpräsidenten Donald Tusk hat im Dezember die rechtsgerichtete Koalition unter Führung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) abgelöst. Präsident Duda steht der PiS nahe. Tusks Regierung hat mit der Rücknahme von der PiS eingeführter Reformen begonnen, die als Beschränkung der Unabhängigkeit von Justiz und Medien kritisiert worden waren.