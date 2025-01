Polen und die Ukraine haben sich nach langem Streit auf die Exhumierung polnischer Zivilisten geeinigt, die im Zweiten Weltkrieg in der heutigen Westukraine von ukrainischen Nationalisten ermordet worden waren. Damit komme man dem Bedürfnis polnischer Familien nach, ihre Angehörigen „in Würde zu bestatten“, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Bei den Massakern in Wolhynien und Ostgalizien zwischen den Jahren 1943 und 1945 ermordeten ukrainische Nationalisten etwa 100 000 Polen. Die Gewalt in der heutigen Westukraine erreichte im Juli 1943 ihren Höhepunkt. Viele Opfer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Bei Vergeltungsaktionen wurden Schätzungen zufolge bis zu 20 000 Ukrainer getötet. Selenskij vermied es, sich direkt zu den Vorgängen von damals zu äußern. Aus ukrainischer Sicht ist der Umgang mit den Wolhynien-Massakern schwierig: Viele damalige Nationalisten gelten heute als Helden. Ihr Status als Kämpfer für die Unabhängigkeit wurde gesetzlich verankert.