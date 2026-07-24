Lesben und Schwule dürfen in Polen weiterhin nicht heiraten. Aber einige tun es jetzt doch. Das liegt an einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes, der im vergangenen November erklärte, dass in einem EU-Land geschlossene Ehen in allen EU-Ländern anerkannt werden müssen. Auch gleichgeschlechtliche. Jene Länder, die wie Polen, die Slowakei oder Bulgarien dieses Recht national bislang völlig ausschließen, bringt das in gewisse Umsetzungsnöte.
Homosexuelle in PolenHeiraten? Nur im Ausland
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Ehen bleiben für gleichgeschlechtliche Paare in Polen verboten. Nun scheiterte auch noch ein Gesetz für Lebenspartnerschaften am Präsidenten. Aber ein europäisches Urteil macht den Betroffenen Hoffnung.
Von Viktoria Großmann, Warschau
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