PolenStreit über Rüstungsmilliarden aus Brüssel

Er hätte gern das Geld der EU, auch wenn die Opposition das anders sieht: Premierminister Donald Tusk begutachtet ein Drohnenabwehrsystem in Zielonka bei Warschau. (Foto: Kuba Stezycki/REUTERS)

Der polnische Präsident und die rechtsnationale PiS-Partei lehnen günstige EU-Kredite für neue Waffensysteme ab: Die Unabhängigkeit des Landes sei in Gefahr.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Am Donnerstagmorgen stellte sich Donald Tusk auf einen Truppenübungsplatz in der Nähe Warschaus in den Schnee und guckte zu, wie ein neues unbemanntes Drohnenabwehrsystem Flugkörper am Himmel explodieren ließ. Es handelt sich um von polnischen Firmen entwickelte und hergestellte Waffensysteme. Die liberal-links-konservative Regierung Polens unter Ministerpräsident Tusk möchte gern mehr Geld in dieses heimische Produkt investieren, und dafür kommt ihr das von der EU aufgelegte Kreditinstrument Safe sehr gelegen.

