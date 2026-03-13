Präsident Karol Nawrocki hat sich entschieden: Er möchte keine „unsicheren Auslandskredite“. Der polnische Präsident lehnt das Programm Security Action for Europe (Safe) ab, das die EU aufgelegt hat, um die Mitgliedsstaaten bei der Beschaffung von Waffen und der Ausstattung ihrer Armeen zu unterstützen. Zugleich droht Nawrocki Ministerpräsident Donald Tusk mit rechtlichen Konsequenzen, sollte dieser trotzdem an Safe festhalten.