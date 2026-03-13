Präsident Karol Nawrocki hat sich entschieden: Er möchte keine „unsicheren Auslandskredite“. Der polnische Präsident lehnt das Programm Security Action for Europe (Safe) ab, das die EU aufgelegt hat, um die Mitgliedsstaaten bei der Beschaffung von Waffen und der Ausstattung ihrer Armeen zu unterstützen. Zugleich droht Nawrocki Ministerpräsident Donald Tusk mit rechtlichen Konsequenzen, sollte dieser trotzdem an Safe festhalten.
VerteidigungspolitikPolens Präsident lehnt 43,7 Milliarden Euro aus Brüssel ab
Lesezeit: 3 Min.
Die EU möchte die Armeen ihrer Mitglieder besser ausstatten, Warschau sollte mit Abstand am meisten von dem Programm profitieren. Doch Staatschef Nawrock hat ein Veto eingelegt. Kann Ministerpräsident Tusk es umgehen?
Von Viktoria Großmann, Warschau
Meinung
Polens neuer Präsident:Ungehobeltes Auftreten ist seine Stärke, schlichte Aussagen sind seine Kompetenz
Lesen Sie mehr zum Thema