In Polen tun sich Militär und Umweltschützer zusammen, um Land und Natur mit “natürlichen Geländehindernissen“ vor Feinden zu bewahren. Der größte Gegner heißt Russland – und vom „Schild Ost“ soll die ganze Nato profitieren.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Stacheldraht, Schützengräben, Betonigel – so soll die polnische Ostgrenze vor Feinden geschützt werden. Dazu kommen elektronische Anlagen, Radargeräte um etwa Drohnen aufzuspüren, Bunker, Materiallager. Bis zu 50 Kilometer ins Landesinnere könnte diese Verteidigungs- oder Schutzzone reichen. Sie wird auch bewohnte Gebiete umfassen. Tarcza Wschód - „Schild Ost“ heißt dieses Vorhaben der polnischen Regierung. Sie spricht von einem „Friedensprojekt“. Begonnen wurde mit den Arbeiten vor etwa einem Jahr, bis 2028 sollen sie abgeschlossen sein. Mindestens zehn Milliarden Zloty, umgerechnet 2,35 Milliarden Euro, sollen die Grenzschutzanlagen kosten.