Vergangene Woche brannte es südlich von Warschau in einer Bodenstation des Satellitennetzwerks Starlink. Unfall oder Sabotage, das untersucht die Polizei. Am folgenden Tag wurden zwei polnische Grenzübergänge zur Ukraine evakuiert, wegen russischer Luftangriffe im Grenzgebiet. Eine Woche zuvor hatte es mittags Luftalarm in zwei Regionen im Osten Polens gegeben. Eine russische Drohne war nur vier Kilometer von der polnischen Grenze entfernt eingeschlagen. In der Großstadt Lublin hatten einige Schulleiter entschieden, dass alle im Keller Schutz suchen sollten. Auch in der Stadt Rzeszów wurden öffentliche Gebäude evakuiert. Kurz darauf wurde eine russische Drohne an einem Ostseestrand gefunden. Ende Juli war eine russische Rakete auf einem Feld in der Gegend von Lublin explodiert.