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Hybrider Krieg in PolenSie spüren Putins Attacken immer häufiger

Lesezeit: 4 Min.

Polnische und deutsche Soldaten installieren Panzersperren an der Ostgrenze. Polen investiert Milliarden in den „Schutzschild Ost“.
Polnische und deutsche Soldaten installieren Panzersperren an der Ostgrenze. Polen investiert Milliarden in den „Schutzschild Ost“.
Marcin Obara/PAP/dpa

Luftangriffe nahe der Grenze, Drohnenfunde und andere rätselhafte Fälle: In Polen wächst die Sorge vor einer russischen Provokation – und an der Abwehrbereitschaft gibt es Zweifel.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Vergangene Woche brannte es südlich von Warschau in einer Bodenstation des Satellitennetzwerks Starlink. Unfall oder Sabotage, das untersucht die Polizei. Am folgenden Tag wurden zwei polnische Grenzübergänge zur Ukraine evakuiert, wegen russischer Luftangriffe im Grenzgebiet. Eine Woche zuvor hatte es mittags Luftalarm in zwei Regionen im Osten Polens gegeben. Eine russische Drohne war nur vier Kilometer von der polnischen Grenze entfernt eingeschlagen. In der Großstadt Lublin hatten einige Schulleiter entschieden, dass alle im Keller Schutz suchen sollten. Auch in der Stadt Rzeszów wurden öffentliche Gebäude evakuiert. Kurz darauf wurde eine russische Drohne an einem Ostseestrand gefunden. Ende Juli war eine russische Rakete auf einem Feld in der Gegend von Lublin explodiert.

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