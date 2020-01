Eine Richterin schwenkt bei einer Demonstration am 11. Januar in Warschau eine EU-Flagge.

Das Oberste Gericht könnte mit einer Entscheidung Zehntausende Urteile kippen. Die Regierung will die Urteile des Obersten Gerichts offenbar nicht respektieren.

In Polen verschärft sich der Kampf um die Unabhängigkeit polnischer Richter weiter. 60 noch unabhängige Richter des Obersten Gerichts Polens wollten am Donnerstag urteilen, ob mehr als 500 polnische Richter, die seit Anfang 2018 von einem politisch kontrollierten Landesjustizrat (KRS) ausgesucht und von Polens Präsident ernannt wurden, unabhängige Richter gemäß EU-Recht sind oder nicht.

Entscheidet das Oberste Gericht, dass dies nicht der Fall ist, könnten mehr als schätzungsweise 100 000 Urteile, die von diesen Richtern gefällt wurden, ungültig sein. Geleitet wird das Oberste Gericht von der Präsidentin Małgorzata Gersdorf.

Gleichzeitig will der von der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Sejm, also die untere Parlamentskammer, ein "Richterknebelgesetz" verabschieden. Es verbietet Richtern, aufbauend auf EU-Recht den Status anderer Richter oder von der Regierung geschaffener rechtswidriger Institutionen in Frage zu stellen oder öffentlich gegen sie zu protestieren. Das geplante Gesetz widerspricht einem Gutachten der Venedig-Kommission des Europarates zufolge offen EU-Recht sowie einem Urteil des Gerichtshofes der EU (EuGH). Und es verschärft Warschaus Auseinandersetzung mit der EU weiter.

Bereits am 19. November 2019 urteilte der EuGH, auch polnische Richter müssten im Zweifel das übergeordnete EU-Recht anwenden und diesem widersprechende einheimische Gesetze missachten. Auf diesem Urteil aufbauend erklärte das Oberste Gericht Polens am 5. Dezember eine von der Regierung bestimmte Disziplinarkammer für rechtswidrig, die jeden polnischen Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt entlassen kann. Rechtswidrig ist demnach auch ein Landesjustizrat zur Auswahl aller polnischen Richter. Das Urteil vom Donnerstag baut auf diesen Urteilen auf.

Polens nationalpopulistische Regierung will indes die Urteile des Obersten Gerichts und des EuGH offenbar nicht respektieren. Disziplinarkammer und KRS arbeiten weiter. Die EU-Kommission beantragte beim EuGH deshalb, Warschau jede weitere Tätigkeit der Disziplinarkammer per einstweiliger Verfügung zu verbieten. Zudem forderten EU-Kommission und Venedig-Kommission Polen auf, das Richterknebelgesetz nicht zu verabschieden. Justizminister Zbigniew Ziobro sprach daraufhin von "neokolonalistischer Haltung", sein Stellvertreter sagte, EuGH-Urteile seien in Polen "keine Quelle des Rechts".

Der EuGH könnte empfindliche Geldstrafen gegen Polen verhängen

Regierung und Präsident verstärken unterdessen ihre Hetzpropaganda gegen die "Kaste" der Richter. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, einige polnische Richter fühlten sich offenbar als "Götter". Und "schwarze Schafe" unter den Richtern müssen schnell durch die - vom EuGH bzw. Oberstem Gericht für illegal befundene - Disziplinarkammer "eliminiert werden", so der Präsident am 17. Januar.

Warschau setzt ebenfalls auf das Verfassungsgericht, das nach etlichen rechtswidrigen Richterernennungen von der Regierung kontrolliert wird. Das Verfassungsgericht, geführt von der ebenfalls regelwidrig bestimmten Präsidentin Julia Przyłebska, wird am 13. Februar voraussichtlich entscheiden, dass die Ernennung eines Richters durch den Präsidenten nicht in Frage gestellt werden kann. Urteile des Verfassungsgerichtes werden indes seit Jahren von etlichen Juristen nicht mehr anerkannt, wenn an ihnen rechtswidrig ernannte Richter beteiligt waren.

Der weitere Gang des Kampfes um die Justiz wird nicht nur in Warschau, sondern auch in Brüssel, Luxemburg und Straßburg entschieden. Weigert sich die polnische Regierung, die jüngsten Urteile des EuGH und des Obersten Gerichts umzusetzen, kann der EuGH in Luxemburg empfindliche Geldstrafen gegen Polen verhängen. Polnische Bürger, die von einem unter der PiS-Regierung ernannten Richter verurteilt werden, können auf Grundlage der Urteile von EuGH und Oberstem Gericht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wegen Verletzung des Rechts auf unabhängige Rechtsprechung klagen.