Bei einem Treffen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau im Oktober ging es auch um die Frage nach Reparationszahlungen. Aus Sicht der Bundesregierung sei die Frage abgeschlossen, so Baerbock.

Die Regierung in Warschau verlangt wegen Schäden im Zweiten Weltkrieg 1,3 Billionen Euro. Der polnische Vize-Außenminister macht der Bundesregierung schwere Vorwürfe.

Hinsichtlich der polnischen Reparationsforderungen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden hat Polen nach eigenen Angaben eine förmliche Absage der Bundesregierung bekommen. Das polnische Außenministerium teilte mit: "Nach Angaben der deutschen Regierung bleibt die Frage nach Reparationen und Entschädigung für Kriegsverluste abgeschlossen und sie beabsichtigt nicht, in Verhandlungen einzutreten."

Polens Vize-Außenminister machte Deutschland schwere Vorwürfe. "Deutschland verfolgt keine freundliche Politik gegenüber Polen, sie wollen hier ihren Einflussbereich ausbauen und behandeln Polen wie einen Vasallen-Staat", sagte Arkadiusz Mularczyk der Polnischen Presseagentur. Die Ablehnung von Verhandlungen über die von seiner Regierung geforderten Zahlungen zeige eine absolut respektlose Einstellung gegenüber Polen und dem polnischen Volk. Der Dialog mit Deutschland über diese Frage werde "über internationale Organisationen" fortgesetzt.

Polens regierende nationalistische Partei PiS hatte Anfang September von Deutschland umgerechnet 1,3 Billionen Euro gefordert, um für die im Krieg entstandenen Schäden aufzukommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte im Oktober dagegen, die Reparationsfrage sei aus Sicht der Bundesregierung abgeschlossen.

Baerbocks polnischer Amtskollege Zbigniew Rau war im Oktober nach eigenen Angaben noch überzeugt, "dass sich die Position der deutschen Regierung in dieser Frage als Ergebnis des Dialogs weiterentwickeln wird". Allein schon deshalb, weil niemand in Deutschland oder Polen auf ein moralisches System oder eine Rechtsordnung verweisen könne, "in der der Täter eines Verbrechens ermächtigt war, unabhängig und allein das Ausmaß seiner Schuld, aber auch den Umfang und die Dauer seiner Verantwortung zu bestimmen", wie er sagte.