Bei der Parlamentswahl in Polen hat sich am Sonntag eine große Beteiligung abgezeichnet. Bis zum späten Nachmittag gaben etwa 46 Prozent der mehr als 30 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte die Wahlkommission in Warschau mit. Erste Ergebnisse wurden kurz nach Schließung der Wahllokale um 21 Uhr erwartet. Prognosen gingen davon aus, dass die rechtspopulistische "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) die mit Abstand stärkste Partei bleibt und Polen wie seit November 2015 regieren wird. Regierung und Opposition nannten die Wahl die wichtigste seit Ende des Kommunismus vor 30 Jahren: Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf der einen Seite sagte, nur eine Regierung der PiS könne die umfassenden Veränderungen der vergangenen vier Jahre dauerhaft machen; die Opposition andererseits will genau diese rückgängig machen.

Seit 2015 hat die PiS mit ihrer absoluten Mehrheit im Parlament und dem ebenfalls von ihr gestellten Präsidenten die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts und anderer Teile der Justiz ebenso beseitigt wie die anderer Staatsinstitutionen. Gleichzeitig nutzte die Regierung die boomende Wirtschaft und hohe Steuereinnahmen, um mit Sozialprogrammen wie einem Kindergeld die Zustimmung vieler Polen vor allem auf dem ärmeren Land zu erkaufen. Zudem machte die PiS das meinungsmachende Staatsfernsehen TVP zu ihrem Propagandasender, der die Regierung lobte, etliche Skandale in ihren Reihen herunterspielte und die Opposition attackierte.

Der PiS wurden in einer Umfrage des Instituts Kantar 42 Prozent der Stimmen vorausgesagt, dem größten Oppositionsbündnis "Bürgerkoalition" 29 Prozent und einem aus drei linken Parteien gebildeten Bündnis zwölf Prozent. Zwei andere Bündnisse - die Polnische Koalition der Bauernpartei und des Ex-Rocksängers Paweł Kukiz sowie die ultrarechte "Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit" - pendelten um die Fünf-Prozent-Marke. Ihr Abschneiden kann über die nächste Regierung entscheiden: Verfehlt die PiS die absolute Mehrheit, wäre die Konföderation ihr wahrscheinlicher Koalitionspartner. Die Bauernpartei hatte dies zwar früher ausgeschlossen, ihr Neupartner Kukiz dagegen stimmte schon in den letzten vier Jahren oft mit der PiS. Verpassen Konföderation und Polnische Koalition indes den Einzug ins Parlament und verfehlt die PiS die absolute Mehrheit, könnten Bürgerkoalition und Linke koalieren und die PiS-Regierung ablösen.

Regiert die PiS weiter, bleibt der Opposition die Hoffnung auf die Mehrheit im Oberhaus des Parlaments. Dort könnte sie Gesetze behindern oder, je nach den Mehrheitsverhältnissen im Unterhaus, auch stoppen. Im Frühjahr 2020 findet zudem die Wahl des Präsidenten statt, der derzeit mit Andrzej Duda von der PiS gestellt wird. Ein aus der Opposition kommender Präsident könnte mit Vetos die Macht einer PiS-Regierung begrenzen.