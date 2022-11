"Es gibt keine Hinweise darauf, dass weitere derartige Ereignisse stattfanden", sagt Polens Präsident Andrzej Duda in der Mittwochnacht in Warschau.

Von Viktoria Großmann

Es ist nach Mitternacht, als das polnische Außenministerium schließlich erklärt: "Um 15:40 Uhr stürzte im Dorf Przewodów im Kreis Hrubieszów in der Woiwodschaft Lubelskie eine in Russland hergestellte Rakete ab und tötete zwei Bürger der Republik Polen." Der russische Botschafter werde einbestellt.

Der polnische Präsident Andrzej Duda beeilt sich, hinterher zu twittern: "Wir haben keine eindeutigen Belege, wer die Rakete abgeschossen hat." Raketen russischen Fabrikats werden sowohl von Russen wie Ukrainern eingesetzt. Es seien Untersuchungen im Gange.

In Warschau ist man vorsichtig. Sorgfältig darauf bedacht, jetzt keinen Fehler zu machen.

Noch zwei Stunden zuvor hatte Regierungssprecher Piotr Müller lediglich von einer Explosion gesprochen, wodurch diese ausgelöst wurde, hatte er nicht gesagt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte da schon erklärt, es sei eingetroffen, wovor die Ukraine lange gewarnt habe. Moskau dehne den Krieg auf weitere Länder aus, es bestehe "Handlungsbedarf". Russland hatte bereits die Verantwortung von sich gewiesen.

Und während Polens Nachbarländer bereits ihre Solidarität versicherten und die ersten Berichte über Raketeneinschläge als erwiesen ansahen, herrschte in Warschau noch Schweigen. Der Nationale Sicherheitsrat trat zusammen, es folgte eine Regierungssitzung, dann eine knappe Pressekonferenz, Fragen nicht erlaubt. Die selten leise rechtspopulistische Regierung erscheint zurückhaltend. Für Artikel 5, den Nato-Bündnisfall, das wird am Abend klar, möchte keiner einen Anlass sehen. Erst einmal beruft man sich auf Artikel 4: Konsultationen mit den Partnern im Verteidigungsbündnis.

Warnung vor unbestätigten Meldungen

Schon am Abend bevor sich die Regierung zu ihren Beratungen zurückzog, hatte Regierungssprecher Piotr Müller eindringlich gemahnt, keine unbestätigten Meldungen zu verbreiten. Was dennoch geschah. So war in Polens größter Tageszeitung Gazeta Wyborcza zu lesen: "Nach unseren Informationen könnte eine von der ukrainischen Flugabwehr beschädigte Rakete in Przewodów gelandet sein. Daher änderte die Rakete ihre Flugbahn und flog auf die polnische Seite."

Am Dienstag hatten die Russen schwere Angriffe auf Dutzende ukrainische Städte und die Infrastruktur ausgeführt, Millionen Menschen sind seither ohne Strom. Auch im Westen der Ukraine, nahe Polen, gab es Angriffe. In anderen Medien tauchte die Theorie auf, die Russen könnten die Rakete versehentlich falsch programmiert haben. Und Justizminister Zbigniew Ziobro von der rechtsextremen Koalitionspartei twitterte bereits von einer "Raketenexplosion", seine Staatsanwälte würden alles vor Ort untersuchen.

Am Ort in Przewodów mit seinen paar Hundert Einwohnern sind am Abend auf jeden Fall immer noch Feuerwehr, Polizei und Lokalpolitiker aus der Woiwodschaft Lublin. Zwei Männer hat die Rakete getötet, der eine wollte gerade mit dem Traktor Mais zum Wiegen bringen, der andere erwartete ihn, berichten die Lokalmedien. Ein Gebäude, das zur Trocknung von Getreide genutzt wurde, ist völlig zerstört. Einen zwei Meter tiefen Krater habe das Geschoss gerissen, die Grundschule soll von hier nur einen guten halben Kilometer entfernt sein.

Polen hat nun seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, was etwa bedeuten kann, dass Soldaten sich in der Kaserne zur Verfügung halten. Einige Einheiten seien in erhöhter Kampfbereitschaft, vor allem die Luftwaffe, gibt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Abend bekannt. Der Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, berief einen Krisenstab ein. Infrastruktur und vor allem Kommunikationswege müssten dringend geschützt werden, sagte er dazu.

Nachbarländer verurteilen die "Eskalation"

Doch während besonders einige Nachbarländer Polens sich beeilen, ihre Solidarität zu versichern und den Angriff möglichst scharf zu verurteilen, bleiben die polnischen Politiker betont ruhig. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Naď etwa schreibt: "Russlands Rücksichtslosigkeit gerät außer Kontrolle." Das müsse aufhören. Naďs tschechische Amtskollegin Jana Černochová sowie der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs sprechen von einer "Eskalation".

Ministerpräsident Morawiecki aber wendet sich in der Nacht an die Polinnen und Polen und mahnt sie, "angesichts dieser Tragödie ruhig zu bleiben". Chaos sei eine Waffe, die Russland nutze. "Seien wir vorsichtig, lassen wir uns nicht manipulieren." Präsident Andrzej Duda, der noch mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert hatte, schloss sich in seiner Rede den Mahnungen an. "Bitte seid ruhig", sagte er in der Nacht. "Es ist wichtig, dass wir in dieser schwierigen Situation umsichtig handeln."

An diesem Mittwoch tagt erneut der Nationale Sicherheitsrat in Polen. Außerdem treffen sich die Nato-Botschafter und auf dem G20-Gipfel auf Bali wollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU besprechen. Duda versichert mehrmals, alle Verbündeten stünden zu Polen. "Es wird eine lange Nacht, morgen ist wieder ein wichtiger Tag", verabschiedete Duda die Polen in seiner Rede weit nach Mitternacht.