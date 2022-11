Was wir über die Explosion in Polen wissen - und was nicht

Wenige Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt kommt es zu einer heftigen Detonation. War Russland in den Vorfall involviert? Was bisher bekannt ist.

Von Florian Hassel, Kiew, und Juri Auel

In Polen sind bei einer Explosion zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Detonationsort liegt nahe der Grenze zur Ukraine. Es gibt Berichte, wonach die Explosion durch eine Rakete aus russischer Produktion ausgelöst wurde.

Die Lage ist besonders heikel, da Polen Nato-Mitglied ist - und die Allianz seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrfach betont hat, "jeden Zentimeter" des Bündnisgebiets verteidigen zu wollen.

Doch es gibt widersprüchliche Angaben, die Lage war zunächst unübersichtlich. Was ist bekannt, was nicht?

Was wir wissen

Im Dorf Przewodów hat es mindestens eine Explosion gegeben. Der polnischen Regierung zufolge ereignete sie sich um 15.40 Uhr Ortszeit am Dienstag. Sie war demnach im Umkreis von etwa 15 Kilometern zu hören.

Przewodów liegt im Osten Polens, gut sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Die Detonation fand auf einer landwirtschaftlichen Anlage statt. Ein Landwirt, der Mais zum Wiegen brachte, und ein Mitarbeiter eben dieses landwirtschaftlichen Unternehmens, starben.

Auf einem Foto ist ein Traktor mit umgekipptem Anhänger zu sehen. Unter dem Anhänger befindet sich ein Krater. Hinter dem Anhänger liegt gelbes Schüttgut, bei dem es sich um Mais handeln könnte.

Am Unglücksort, an den mindestens zwei Krankenwagen geschickt wurden, waren polnische Untersuchungsbeamte im Einsatz, schreibt die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza.

In Polen hielt zunächst der Nationale Sicherheitsrat eine Krisensitzung ab, danach die Regierung. Das Land hat als Reaktion auf den Vorfall einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Das polnische Außenministerium berichtete in der Nacht, die Explosion sei von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Zunächst ließ sich diese Information nicht unabhängig überprüfen.

Der Ort Przewodów liegt im Osten Polens, gut sechs Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Nach Mitternacht wurde ebenfalls bekannt: Aufgrund des Vorfalls trifft sich die Nato am Mittwochmorgen zu einer Krisensitzung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg twitterte zuvor bereits, er habe mit Polens Präsident Andrzej Duda gesprochen. Es sei wichtig, dass "alle Fakten" ermittelt würden.

US-Außenminister Anthony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sind zu sehen, während US-Präsident Joe Biden mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (nicht im Bild) hinter den Kulissen des G20-Gipfels spricht.

Am späten Abend hat auch US-Präsident Joe Biden mit Duda telefoniert, wie das Weiße Haus mitteilte. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts mitgeteilt. Duda sagte später, es gebe noch keine Beweise, wer die Rakete russischer Bauart abgefeuert hat. "Wir wissen, dass es praktisch den ganzen Tag über einen russischen Raketenangriff auf die Ukraine gegeben hat, aber wir haben derzeit keine eindeutigen Beweise dafür, wer die Rakete abgefeuert hat. Die Ermittlungen laufen", sagte Duda.



Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hielt sich mit Anschuldigungen zurück, schrieb jedoch auf Twitter: "Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten und Nachbarn. Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit unseren polnischen Freunden und Nato-Verbündeten."

Was wir nicht wissen

Ist die mutmaßlich russische Rakete womöglich abgelenkt worden? Schlug die Rakete im Ganzen ein oder handelte es sich um Trümmerteile? Eine unabhängige Überprüfung stand in der Nacht noch aus.

Auch die Anzahl der Geschosse war nach den ersten Meldungen nicht klar. Zunächst hatte ein örtlicher Radiosender berichtet, dass zwei verirrte russische Raketen in dem Ort eingeschlagen seien. Wenig später zitierte die Nachrichtenagentur AP einen nicht namentlich genannten Vertreter aus US-Geheimdienstkreisen, der ebenfalls von russischen Raketen als Ursache für die Explosion sprach.

Doch offiziell hielten sich die USA zurück. Polen werde dafür sorgen, "dass wir herausfinden, was genau passiert ist", sagte US-Präsident Joe Biden am Rande des G20-Gipels auf Bali. "Und dann werden wir gemeinsam unseren nächsten Schritt bei der Untersuchung und dem weiteren Vorgehen festlegen." Erste Untersuchungen deuten nach Angaben Bidens darauf hin, dass die Explosion in Polen nicht von einer aus Russland abgefeuerten Rakete verursacht wurde: "Es gibt vorläufige Informationen, die das bestreiten. Ich möchte das nicht sagen, bevor wir es nicht vollständig untersucht haben, aber angesichts der Flugbahn ist es unwahrscheinlich, dass sie von Russland abgefeuert wurde, aber wir werden sehen."

US-Präsident gab nach der Dringlichkeitssitzung am Rande des G20-Gipfels auf Bali ein kurzes Statement ab.

Weitere internationale Reaktionen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sagte indes bereits recht früh am Abend: Es seien russische Raketen gewesen, die Polen getroffen hätten. Die Ukraine habe seit langem davor gewarnt, dass sich die russischen Aktionen nicht auf die Ukraine beschränken würden. Der russische Raketenangriff auf Nato-Gebiet bedeute eine gravierende Eskalation der Lage. Darauf müsse es eine Reaktion geben: "Es besteht Handlungsbedarf."

Aus Moskau kam ein scharfes Dementi. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Berichte als bewusste Provokationen. Diese hätten das Ziel, die Situation zu eskalieren, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax das Ministerium. Es seien keine Angriffe mit russischen Waffen auf Ziele nahe der polnisch-ukrainischen Grenze ausgeführt worden.

Vieles ist noch spekulativ

Selbst wenn der Grund für die Explosion eine oder mehrere Raketen war beziehungsweise waren, ist bislang noch unbekannt, warum sie in der polnischen Ortschaft eingeschlagen sind. Klar ist, dass Russland Dutzende Raketen auf die Ukraine abgefeuert hat und auch Ziele im Westen des Landes attackiert hat, unter anderem in der Region Lwiw. Die Großstadt liegt etwa 70 Kilometer Luftlinie von dem Ort der Explosion in Polen entfernt.

Der Gazeta Wyborcza zufolge ist eine Rakete, die Russland abgefeuert haben soll, von der ukrainischen Luftabwehr getroffen worden. Danach hätte sie die Flugbahn geändert und sei auf polnischem Gebiet eingeschlagen.

Eine andere Vermutung lautete, dass zumindest Fragmente der in Polen gefundenen Trümmer von Raketen stammen könnten, die die Ukraine im Flugabwehrsystem S-300 nutzt. Demnach könnten die Teile in Polen zur Erde gestürzt sein, weil die Ukraine versucht hat, mit dem System russische Raketen abzufangen. Belege dafür gab es zunächst aber keine.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wehrte sich gegen diese Theorie - und bezichtigte Moskau, falsche Informationen zu verbreiten. "Russland verbreitet nun eine Verschwörungstheorie, wonach angeblich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr auf polnisches Territorium gestützt sei. Das ist nicht wahr. Niemand sollte russische Propaganda glauben oder ihre Botschaften verstärken, twitterte er.