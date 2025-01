Die Polen werden am 18. Mai einen neuen Präsidenten wählen. Den Termin gab Parlamentspräsident Szymon Holownia bekannt. Das amtierende Staatsoberhaupt Andrzej Duda kann nach zwei Amtszeiten nicht noch ein weiteres Mal antreten. Zwei Männer gelten als Favoriten für Andrzej Dudas Nachfolge. Der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski (52) geht für die liberalkonservative Bürgerkoalition von Regierungschef Donald Tusk ins Rennen. Er ist seit 2018 Stadtoberhaupt von Warschau. Bei der letzten Präsidentenwahl 2020 unterlag Trzaskowski nur ganz knapp Amtsinhaber Duda in der Stichwahl. Die größte Oppositionspartei, die nationalkonservative PiS, tritt mit dem parteilosen, 41-jährigen Historiker Karol Nawrocki an.