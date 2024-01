Polens Präsident Andrzej Duda hat zum zweiten Mal zwei inhaftierte und wegen Amtsmissbrauchs verurteilte ehemalige Mitglieder der abgewählten nationalkonservativen PiS-Regierung begnadigt. Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und Staatssekretär Maciej Wasik müssten sofort frei kommen, sagte Duda am Dienstag. Vor den Gefängnissen, in denen die Politiker einsitzen, forderten Demonstranten ihre Freilassung. Duda hatte bereits vor knapp zwei Wochen bekanntgegeben, dass er bei Justizminister Adam Bodnar ein Begnadigungsverfahren beantragt habe. Bodnar hatte am Dienstag negativ auf diesen Antrag reagiert. Dies ist aber für den Präsidenten nicht bindend. Der Streit um das Schicksal von Kaminski und Wasik ist ein zentraler Punkt des Konflikts zwischen der Mitte-Links-Regierung von Donald Tusk und der PiS mit ihrem Verbündeten Duda.