Jarosław Kaczyński ist es nie in den Sinn gekommen, Donald Tusk zu gratulieren. Am Tag, als Tusk 2023 Ministerpräsident wurde, bezeichnete ihn der Parteivorsitzende der rechtsnationalen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Abgeordnetenhaus als „deutschen Agenten“. Erst vor zwei Wochen erklärte Kaczyński mal wieder, nur ein Blinder könne nicht sehen, dass in Polen „in drastischer Weise die Rechtsstaatlichkeit gebrochen werde“. Es werde „eine Diktatur aufgebaut, und zwar eine besonders abscheuliche“.