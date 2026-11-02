Verwirrung, Unklarheit, Durcheinander: So lässt sich die Stimmung in Polen nach einem turbulenten Wochenende beschreiben. Noch nie wurde so handfest um das Verfassungsgericht gestritten, seitdem die rechtsnationale PiS-Regierung 2015 begann, das Land ins Justiz-Chaos zu stürzen: Ein Präsident, der sich mitten in der Nacht körperlich mit einer Richterin anlegt. Demonstranten, die eine Eisenkette am Tor des Gerichts aufschweißen. Und Richter, die das Gebäude nur durch Hintereingänge betreten. Dazu immer wieder die Frage: Wer ist in Polen rechtmäßiger Richter? Wem gehört das Verfassungsgericht?