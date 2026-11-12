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NS-Vergangenheit„Wenn wir zynisch warten, bis die letzten gestorben sind, ist das eine Schuld, die wir auf uns laden“

Lesezeit: 3 Min.

Eine Frau und ein Mann stehen vor der sogenannten Schwarzen Wand in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.
Eine Frau und ein Mann stehen vor der sogenannten Schwarzen Wand in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.
Foto: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Eine humanitäre Geste für noch lebende polnische NS-Opfer hatte Deutschland versprochen. Doch im Haushalt ist kein Geld dafür vorgesehen. Grünen-Chefin Brantner kritisiert den „Wortbruch“ harsch.

Von Daniel Brössler und Viktoria Großmann, Berlin/Warschau

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Der Entwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres umfasst 3561 Seiten. Noch einmal 1138 Seiten lang ist die Vorlage, über die sich die Mitglieder des Haushaltsausschusses am Donnerstag in ihrer legendären Bereinigungssitzung gebeugt haben. Es geht um Ausgaben in Höhe von 555,4 Milliarden Euro. Wer in diesem Konvolut sucht, wird vieles finden, aber keinen Cent für eine „humanitäre Geste“, die zwei Kanzler – zunächst Olaf Scholz und dann Friedrich Merz – zugesagt hatten. Noch lebende polnische Opfer der Nazis warten auf diese Geste. Sie warten vergeblich.

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Polen drängt darauf, NS-Opfer zu entschädigen. Bisher habe Deutschland nur wenig gezahlt und an zu wenige, sagt Jakub Deka von der Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung. Er hofft zumindest auf eine humanitäre Geste.

SZ PlusInterview von Viktoria Großmann

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