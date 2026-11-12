Der Entwurf für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres umfasst 3561 Seiten. Noch einmal 1138 Seiten lang ist die Vorlage, über die sich die Mitglieder des Haushaltsausschusses am Donnerstag in ihrer legendären Bereinigungssitzung gebeugt haben. Es geht um Ausgaben in Höhe von 555,4 Milliarden Euro. Wer in diesem Konvolut sucht, wird vieles finden, aber keinen Cent für eine „humanitäre Geste“, die zwei Kanzler – zunächst Olaf Scholz und dann Friedrich Merz – zugesagt hatten. Noch lebende polnische Opfer der Nazis warten auf diese Geste. Sie warten vergeblich.