Knapp sechs Wochen vor der Parlamentswahl in Polen hat die Opposition eine Überraschungskandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin nominiert. Die frühere Parlamentspräsidentin Małgorzata Kidawa-Błońska solle im Falle eines Wahlsieges Regierungschefin werden, sagte der Vorsitzende der Bürgerplattform, Grzegorz Schetyna, am Dienstag. Zuvor galt es als sicher, dass Schetyna selbst als Spitzenkandidat der Bürgerkoalition antritt, in der seine Bürgerplattform die führende Rolle spielt. Doch die größte Oppositionsgruppe liegt in Umfragen weit hinter der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Schetynas Verzicht ist offenbar das Eingeständnis, dass es ihm für einen Wahlsieg an der nötigen Popularität mangelt.