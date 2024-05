Mit einem milliardenschweren Projekt will Polen seine Ostgrenze befestigen und gegen mögliche Angriffe sichern. Das Programm "Schutzschild Ost" sei die größte Operation zur Stärkung der polnischen Ostgrenze und der Ostflanke der Nato seit 1945, sagte Verteidigungsminister Władyslaw Kosiniak-Kamysz am Montag in Warschau. Vorgesehen seien "Befestigungen, verschiedene Arten von Barrieren, aber auch hochmoderne Luftraumüberwachungssysteme in jedem Parameter und in jeder Höhe" an der Grenze, die auch EU-Außengrenze ist. Das Programm umfasst Investitionen von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro. Die Arbeiten an Grenzabschnitten von insgesamt 700 Kilometer Länge sollen bis 2028 abgeschlossen sein. Hauptziel sei die Abschreckung, aber auch die Vorbereitung auf die Verteidigung der Grenze, betonte Generalstabschef Wiesław Kukula. Der Schutz vor möglichen Überraschungsangriffen sollen sich erhöhen, die Mobilität gegnerischer Truppen erschwert und die der eigenen Armee verbessert werden. Auch sollen Soldaten und Zivilbevölkerung besser geschützt werden. Das EU- und Nato-Mitglied Polen grenzt im Osten an die von Russland angegriffene Ukraine, die von Warschau militärisch unterstützt wird. Es hat auch eine Grenze mit dem diktatorisch regierten Belarus, das mit Moskaus verbündet ist. Im Nordosten grenzt Polen zudem an die russische Exklave Kaliningrad. Durch den Ukraine-Krieg ist in Warschau die Befürchtung gewachsen, Russland könnte auch Polen angreifen. Wegen seiner Unterstützung für die Ukraine betrachtet Moskau Polen als Feind.