Von Nicolas Richter, Warschau

Die Pressekonferenz ist schon fast vorbei, da stellt ein polnischer Journalist eine spannende Frage an seinen Ministerpräsidenten Donald Tusk. In Deutschland, sagt der Reporter, werde die rechtsextreme AfD immer stärker. Was sei nun aus Sicht von Tusk besser? Dass Deutschland jetzt seine Grenzen kontrolliere und den Extremisten das Momentum nehme – oder dass die AfD in ein paar Jahren in Deutschland die Macht übernehme? Tusk wendet sich bei seiner Antwort in Richtung des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz, der neben ihm steht, und sagt: „Die AfD, das ist Ihr Problem, Herr Bundeskanzler. Ich habe meine AfD hier in Polen.“