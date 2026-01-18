Die Traktoren mussten draußen bleiben. Mit ihnen durften die Bauern nicht in die polnische Hauptstadt fahren. Dafür hatten sie Megafone und Tröten dabei. Beim Protestzug durch die Innenstadt wehte ein Fahnenmeer in den weiß-roten Landesfarben unter dem Motto „Stop Mercosur“. Das ist das Anliegen vieler europäischer und darunter auch vieler polnischer Landwirte.