Zum Hauptinhalt springen

FreihandelsabkommenPolen will gegen Mercosur klagen

Lesezeit: 3 Min.

Viel Wut auch gegen die EU: Teilnehmer an den Bauernprotesten in Warschau.
Viel Wut auch gegen die EU: Teilnehmer an den Bauernprotesten in Warschau. (Foto: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Von links bis rechts wird in Polen das Freihandelsabkommen mit Südamerika einmütig abgelehnt. Trotzdem bekämpfen sich die politischen Lager mit Vorwürfen – und mit Gülle.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Die Traktoren mussten draußen bleiben. Mit ihnen durften die Bauern nicht in die polnische Hauptstadt fahren. Dafür hatten sie Megafone und Tröten dabei. Beim Protestzug durch die Innenstadt wehte ein Fahnenmeer in den weiß-roten Landesfarben unter dem Motto „Stop Mercosur“. Das ist das Anliegen vieler europäischer und darunter auch vieler polnischer Landwirte.

Zur SZ-Startseite

USA
:USA: Eine Demokratie erlischt

Donald Trump regiert im ersten Jahr seit seiner Wiederwahl wie aus dem Handbuch des Autokraten. Ein Spuk in neun Kapiteln.

SZ PlusVon Peter Burghardt, Boris Herrmann und Charlotte Walser (Text) und Felix Hunger (Illustration)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite