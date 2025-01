Von Viktoria Großmann, Warschau

An der Grenze zwischen Polen und Belarus ging es zuletzt ruhiger zu. Im Winter versuchen weniger Menschen, die grüne Grenze zu überqueren, um illegal in die EU zu gelangen. Doch es lag wohl nicht allein daran. „Wir haben beobachtet, dass Migranten aus der Grenzzone Richtung Russland gebracht wurden“, sagte vor wenigen Tagen ein General des polnischen Grenzschutzes der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Seit 2021 schickt Belarus gezielt Flüchtlinge an die Grenze zu Polen, sowie Litauen und Lettland.