Von Florian Hassel, Wisła

Mitte Januar hat Marek Bujok genug davon gehabt, traurig auf die Schneemengen vor seiner Tür zu blicken. Lange hat Polen keinen Winter wie diesen erlebt: meterhoch Schnee, bitterer Frost in der Nacht und strahlender Sonnenschein bei Tag. Nur nutzen darf der vom Tourismus lebende Bergort südlich von Kattowitz den Traumwinter nicht. Auch in Polen sind Hotels und Restaurants geschlossen, die Skilifte stehen still. Nicht so in Wisła. Seit ein paar Tagen probt der Bergort den Aufstand gegen Warschau.