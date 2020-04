Polens Regierung will bis Donnerstag entscheiden, welche Corona-Einschränkungen wann aufgehoben werden. Die Regierung zählt nur 7049 Infizierte, Experten gehen wegen weniger Tests aber von bis zu vier Mal mehr aus. Die Ausgangsbeschränkungen gehören zu den umfassendsten in Europa: Erlaubt ist nur der Gang zur Arbeit und zum Lebensmittelladen, Parks und Boulevards sind gesperrt. Selbst der Zugang zu staatlichen Wäldern (ein Viertel des Staatsgebietes) ist verboten. Von 19. April an wolle Polen "langsam die Wirtschaft auftauen", kündigte Gesundheitsminister Łukasz Szumowski an. Wie das konkret aussehen soll, steht noch nicht fest: Voraussichtlich wird einigen Geschäften erlaubt, wieder zu öffnen; zudem muss man von Donnerstag an in der Öffentlichkeit Masken tragen. Ob der Schulunterricht nach 26. April wieder beginnt, steht noch nicht fest. Gestrichen bleiben bis 3. Mai alle Flüge und internationale Zugverbindungen. Die Grenzen sind nur offen für per Auto und Bus heimkehrende Polen und Ausländer mit Aufenthaltstitel; 14 Tage Heimquarantäne sind dann Pflicht.