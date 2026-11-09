Der Täter der Schusswaffenattacke von Krakau ist tot. Er sei am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf X mit. Der 24-Jährige war verletzt worden, als die Polizei ihn in der zweitgrößten Stadt Polens überwältigte. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Terrorverdachts.

Der bewaffnete Angreifer hatte am Samstag auf dem Hauptmarkt (auch Großer Ring genannt) in Krakau (Kraków) aus einem fahrenden Auto heraus sechs Menschen erschossen. Zudem wurden später die Leichen der engsten Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Świętokrzyski gefunden. Es handelte sich um den Vater, die Mutter und die Schwester des Angreifers. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden. Die Stadt liegt rund zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau.

Innenminister Marcin Kierwiński hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem „terroristischen Charakter“ der Tat.

Unter den Toten sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Unter den zahlreichen Verletzten sind auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

Angreifer von Krakau ist tot: Motiv weiterhin unklar dpa

Der polnische Präsident Karol Nawrocki rief eine zweitägige Staatstrauer aus, die am Montag fortgesetzt wurde. Radio- und Fernsehsender änderten ihr Programm und strichen Unterhaltungssendungen, Theater sagten ihre Vorführungen ab und Konzerte wurden mit einer Schweigeminute begonnen.

Im Zentrum Krakaus legten Menschen Kerzen und Blumen nieder. Auch Solidaritätskarten mit der französischen Aufschrift „Je suis Kraków“ (Ich bin Krakau) waren zu sehen. Für Montagabend ist eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. „Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird“, appellierte Bürgermeister Łukasz Gibała in sozialen Medien.